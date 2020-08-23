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لافروف: أسلحة روسية جديدة ستضمن منع كل التهديدات الخارجية لموسكو

08:31 م الأحد 23 أغسطس 2020
لافروف: أسلحة روسية جديدة ستضمن منع كل التهديدات الخارجية لموسكو

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا ستضمن منع كل التهديدات الخارجية للبلاد.

وشدد لافروف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد على أن هناك عددا غير قليل لمثل هذه التهديدات، معربا عن أسفه من هذا الأمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.

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أسلحة روسية سيرجي لافروف الخارجية الروسية

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