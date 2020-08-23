أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

"أموالنا يأخذها الأتراك".. الليبيون في طرابلس يتظاهرون ضد حكومة السراج

08:24 م الأحد 23 أغسطس 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب – محمد عطايا:
خرجت اليوم، تظاهرات حاشدة ضد حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، للتنديد بالوضع المعيشي الصعب.
وذكرت تقارير إعلامية ليبية محلية أن التظاهرات انطلقت للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية التي خلفتها الحرب الأهلية في ليبيا.
فيما أفادت فضائية العربية، بخروج تظاهرات في مدينة مصراتة، تزامنا مع احتجاجات طرابلس.
ويحاول المتظاهرون التحرك نحو المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوده السرا، للاحتجاج على سياسته في إدارة الأزمة الحالية، والتي أدت إلى سوء الوضع الاجتماعي لليبيين في مناطق سيطرته بالغرب.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أنه سمع دوي إطلاق نار في تظاهرات طرابلس.
‏بينما نشرت صحف ومواقع ليبية، أبرزها "عيون ليبيا"، صور وفيديو للتظاهرات المطالبة بتغيير الوضع الصعب الحالي.

“أموالنا يأخذها الأتراك"

انتش بشكل موسع على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لسيدة مسنة تشكي سوء الأوضاع المعيشية، وتندد بالتدخل التركي في بلادها.
وقالت وسط المتظاهرين في طرابلس "سيدة في الساحة الخضراء بالعاصمة الليبية طرابلس تصرخ الشباب اكملتهم الحروب ومن فقد الأمل قتل في البحر أثناء محاولته الهجرة وأموالنا يأخذها الأتراك واوالسوريين.
وطالبت الشعب بالنزول للميدان وعدم العودة حتى إسقاط "الفاسدين".

فايز السراج حكومة الوفاق حكومة السراج تظاهرات ليبيا احتجاجات ليبيا

الخبر التالى:

إيران: الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل نهائي أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان.. التشكيل