"أموالنا يأخذها الأتراك".. الليبيون في طرابلس يتظاهرون ضد حكومة السراج

كتب – محمد عطايا:

خرجت اليوم، تظاهرات حاشدة ضد حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، للتنديد بالوضع المعيشي الصعب.

وذكرت تقارير إعلامية ليبية محلية أن التظاهرات انطلقت للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية التي خلفتها الحرب الأهلية في ليبيا.

فيما أفادت فضائية العربية، بخروج تظاهرات في مدينة مصراتة، تزامنا مع احتجاجات طرابلس.

ويحاول المتظاهرون التحرك نحو المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوده السرا، للاحتجاج على سياسته في إدارة الأزمة الحالية، والتي أدت إلى سوء الوضع الاجتماعي لليبيين في مناطق سيطرته بالغرب.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أنه سمع دوي إطلاق نار في تظاهرات طرابلس.

‏بينما نشرت صحف ومواقع ليبية، أبرزها "عيون ليبيا"، صور وفيديو للتظاهرات المطالبة بتغيير الوضع الصعب الحالي.

“أموالنا يأخذها الأتراك"

انتش بشكل موسع على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لسيدة مسنة تشكي سوء الأوضاع المعيشية، وتندد بالتدخل التركي في بلادها.

وقالت وسط المتظاهرين في طرابلس "سيدة في الساحة الخضراء بالعاصمة الليبية طرابلس تصرخ الشباب اكملتهم الحروب ومن فقد الأمل قتل في البحر أثناء محاولته الهجرة وأموالنا يأخذها الأتراك واوالسوريين.

وطالبت الشعب بالنزول للميدان وعدم العودة حتى إسقاط "الفاسدين".

سيدة في الساحة الخضراء بالعاصمة الليبية #طرابلس تصرخ الشباب اكملتهم الحروب و من فقد الامل قتل في البحر اثناء محاولته الهجره و اموالنا يأخذها الاتراك و السوريين و تطالب الشعب بالنزول للميدان و عدم العودة حتى إسقاط الفاسدين pic.twitter.com/YtmN3ht214 — صحيفة اليوم الخامس (@youm5Ly) August 23, 2020