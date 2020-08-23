فشل مفاوضات الليكود وأزرق أبيض في إسرائيل حول الميزانية



وكالات

فشلت المفاوضات بين حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأزرق أبيض، الذي يتزعمه بيني جانتس وزير الجيش، بشأن إقرار الميزانية وسط توقعات تبكير موعد الانتخابات، حسبما ذكرت "العربية".

وألغى مجلس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعه الأسبوعي، في وقت سابق من اليوم، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، مع استمرار التوترات بين شركاء الائتلاف مما أثار مخاوف من إجراء انتخابات أخرى.

ويأتي الإلغاء رغم اقتراب موعد نهائي لحل نزاع بشأن الموازنة بحلول منتصف ليل الاثنين، أو إجراء انتخابات هي الرابعة خلال 18 شهرًا، على نحو غير مسبوق.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يجب إقرار ميزانية الدولة في غضون 100 يوم من أداء الحكومة اليمين.

ولم يسفر اقتراح حل وسط تردد تقارير بشأنه عن اتفاق رسمي حتى اليوم الأحد.

وظهرت خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم المستمر منذ ثلاثة أشهر بين حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس.

ويقول نتنياهو إنه يرغب في ميزانية فورية قصيرة الأجل من أجل توفير مساعدات مالية للمواطنين والشركات ممن تضرروا بشدة من القيود التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو وجانتس على خلاف. ويطالب زعيم حزب الليكود اليميني بميزانية لما تبقى من عام 2020، بينما يصر زعيم تحالف أزرق أبيض على ميزانية لعام 2020 و2021.