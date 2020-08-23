بركان جبل سينابونج الإندونيسي يثور ويقذف رمادا لمسافة كيلومتر
جاكرتا - (د ب أ)
ثار بركان جبل سينابونج، في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا، مجددًا اليوم الأحد، وقذف بسحب ساخنة من الرماد إلى ارتفاع ألف متر، في أحدث أنشطة ثوران بركانية خلال شهر أغسطس.
وذكر مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد، أن الثوران البركاني الذي حدث الساعة 07:41 صباحًا بالتوقيت المحلي استمر نحو 12 دقيقة وقذف بسحب من الرماد لمسافة كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي من فوهته.
ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، حين نزح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وفي 2016، لقي تسعة قرويين حتفهم بعد أن قذف الجبل بغاز حارق وبحمم بركانية.
ووقعت آخر عملية ثوران كبرى في 19 أغسطس عندما قذف بأعمدة من الرماد إلى ارتفاع أربعة آلاف متر.
يشار إلى أن إندونيسيا لديها أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم، بواقع 127 بركانا، منها عدة براكين يعود ثورانها إلى ما قبل القرن السابع عشر.
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