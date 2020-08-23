التحالف الدولي: دورنا في العراق حالياً تقديم المعلومات الاستشارية
بغداد - (أ ش أ):
قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي مايليز كاجينز، اليوم الأحد، إن دور التحالف حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية.
وأضاف مايليز - وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية - أن "القوات في قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويتم الآن العمل في مواقع أقل بالعراق ، لافتا إلى أن التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلا".
وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان