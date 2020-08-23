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التحالف الدولي: دورنا في العراق حالياً تقديم المعلومات الاستشارية

05:56 م الأحد 23 أغسطس 2020
التحالف الدولي: دورنا في العراق حالياً تقديم المعلومات الاستشارية

قوات التحالف الدولي

بغداد - (أ ش أ):
قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي مايليز كاجينز، اليوم الأحد، إن دور التحالف حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية.
وأضاف مايليز - وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية - أن "القوات في قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويتم الآن العمل في مواقع أقل بالعراق ، لافتا إلى أن التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلا".
وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي.

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قوات التحالف الدولي بغداد تنظيم داعش الإرهاب

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