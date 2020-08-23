المسماري: التحركات العسكرية الأخيرة تؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج
وكالات
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن حكومة فايز السراج، تقوم بحملات اعتقالات بحق المدنيين دون ارتكاب أي جرم.
وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن المبادرة التي وقعها السراج وحكومته ما هي إلا تسويق إعلامي،
وأضاف، أن لا يزال هناك حشودًا عسكرية تقوم بها الوفاق، من نقل معدات ومقاتلين لاستهداف الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت.
وأكد أن الجيش الليبي، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، سفنًا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي، مشددًا على جاهزة الجيش للتصدي لأي هجوم.
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