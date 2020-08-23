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روسيا تستبعد إمكانية الاتفاق مع أمريكا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة

04:47 م الأحد 23 أغسطس 2020
روسيا تستبعد إمكانية الاتفاق مع أمريكا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة

سيرجي ريابكوف

موسكو - (د ب أ)

استبعدت روسيا، وجود إمكانية للاتفاق مع أمريكا، في الخلاف بين الجانبين حول معاهدة ستارت الجديدة، آخر معاهدة كبيرة لنزع التسلح النووي.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا نرى تزايدا للفرص في هذا الصدد، بل إنها تتراجع".

وأضاف: "كما أننا لا نرى تراجعًا للأمريكيين عن موقفهم الداعي إلى ضرورة مشاركة الصين في المفاوضات المقبلة".

وتابع ريابكوف، أن الولايات المتحدة توجه مطالب أخرى إلى روسيا لا يمكن القبول بها "ولن تكون هناك تحركات أحادية الجانب".

وفي نفس السياق، أكد لافروف، اليوم الأحد، أنه لا يعرف ما إذا كانت المفاوضات ستسفر عن نتيجة نهائية.

ونقلت عنه وكالة أنباء قوله إن الشروط الأمريكية "غير واقعية" وأضاف أن الأمريكيين مهوسون باعتقادهم بأن المعاهدة غير مكتملة.

يشار إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي اتفاقية لتقليص الأسلحة النووية الاستراتيجية، وستنتهي المعاهدة في غضون ما يزيد عن ستة أشهر، وتتفاوض أمريكا وروسيا في فيينا بالفعل حول مستقبل المعاهدة غير أنه لم تظهر بوادر تحقيق انفراجة في هذا الشأن حتى الآن.

وتصر الولايات المتحدة على مشاركة الصين في المفاوضات، غير أن الصين لا تزال حتى الآن تبدي رفضها القاطع للتفاوض بشأن ترسانتها النووية التي تُعْتَبَر صغيرة نسبيا لكنها متنامية.

سيرجي ريابكوف روسيا موسكو معاهدة ستارت أمريكا

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