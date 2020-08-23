سماع دوي انفجار في محافظة جبل لبنان

بيروت - (د ب أ):

سمع دوي انفجار اليوم الأحد، بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة بمحافظة جبل لبنان والتي تبعد 34 كم عن العاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الانفجار تسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ووفق الوكالة ، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.