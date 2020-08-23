الصين تبدأ غدا تدريبات عسكرية في بحري الصين الجنوبي وبوهاي

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين اليوم الأحد، إجراء تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي وبحر بوهاي، بدءا من الغد حتى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت إدارة (قوانغدونغ) للسلامة البحرية - في بيان اليوم الأحد- أن التدريبات العسكرية في بحر الصين الجنوبي ستتم خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس.

وأوضحت إدارة (تانغشان) للسلامة البحرية شمالي الصين - في بيان منفصل - أن تدريبات بالذخيرة الحية ستجرى في بحر بوهاي خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 30 سبتمبر المقبل.

ولم تشر إدارتا (قوانغدونغ) و(تانغشان) للسلامة البحرية إلى مزيد من التفاصيل حول طبيعة التدريبات العسكرية وهدفها.

وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية للبلاد تستمر حتى /الأربعاء/ المقبل، فيما تبدأ غدا تدريبات عسكرية في المياه جنوب شرقي مقاطعة (هاينان) الواقعة جنوبي البلاد تستمر حتى 29 أغسطس الجاري.