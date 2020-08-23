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حاكم صقلية يريد طرد المهاجرين بسبب مخاطر كورونا

02:44 م الأحد 23 أغسطس 2020
حاكم صقلية يريد طرد المهاجرين بسبب مخاطر كورونا

مهاجرين

روما - (د ب أ):

أصدر حاكم جزيرة صقلية مرسوما، يأمر بالطرد الجماعي لطالبي اللجوء من الجزيرة، بسبب مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولم يتضح كيف يمكن تنفيذ تلك الإجراءات الصارمة وما إذا كانت صقلية لديها السلطة لإصدار ذلك. ولم يصدر أي رد فوري على الخطوة من جانب وزارة الداخلية في روما.

وكتب رئيس صقلية، نيلو موسوميتشي اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهو يصدر مرسومه "لا يمكن غزو صقلية، بينما الاتحاد الأوروبي يغض الطرف والحكومة لا تبدي تحركا".

وتنص الإجراءات على أنه يتعين إخلاء جميع مراكز استقبال المهاجرين في صقلية بحلول منتصف الليل، ونقل السكان إلى أماكن أخرى داخل إيطاليا أو أوروبا. كما تنص الإجراءات على منع دخول جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون عبر البحر.

وسيظل المرسوم ساريا المفعول حتى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل وينص على أن يتم استضافة الوافدين القادمين عبر البحر على متن عبارات حجر صحي- وهو حل تبنته الحكومة الوطنية بشكل جزئي.

نيلو موسوميتشي صقلية طرد المهاجرين فيروس كورونا

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