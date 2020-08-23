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وزير الطاقة السعودي: مساحة مشروع "نيوم" تفوق دولا متوسطة الحجم

02:08 م الأحد 23 أغسطس 2020
وزير الطاقة السعودي: مساحة مشروع "نيوم" تفوق دولا متوسطة الحجم

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - أ ش أ

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، "إن مساحة مشروع "نيوم" تفوق مساحة دول متوسطة الحجم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان - في مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة "نيوم" للتعاون في مجالات الطاقة، ونقلته قناة "العربية" الإخبارية - أهمية العمل الدؤوب على هذا المشروع الحيوي الضخم في المملكة، والذي يعد مشروعا وتوجها ضمن مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.

وأضاف أن "نيوم" والمشاريع الموازية لها ستوفر الكثير من فرص العمل في السعودية وبقطاعات مختلفة وجديدة.. قائلا "نأمل كمواطنين أن ينجز مشروع نيوم بكل مستهدفاته وفي وقته.. وإذا أردنا ذلك فلا مجال لنا إلا أن نكون على قدر العمل والطموح المطلوب لهذا المشروع".

وفي العاشر من الشهر الحالي، أرست شركة "نيوم" عقدا مع شركة الإنشاءات العالمية الرائدة "بكتل" لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية في منطقة نيوم، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن "نيوم" الإدراكية، التي سيتم إنشاؤها.

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مشروع نيوم

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