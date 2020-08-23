بعد انفجار المرفأ.. الكويت تعتزم إعادة بناء صوامع القمح في بيروت

بيروت- (بي بي سي):

اعلنت الكويت أنها ستعيد بناء صوامع الحبوب التي تضررت بشدة جراء انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الشهر الجاري.

وأثار تدمير هذه الصوامع المخاوف من نقص الغذاء في لبنان الذى يعاني من الانهيار المالي.

وجاء الإعلان عن نية الكويت إعادة بناء صوامع القمح على لسان سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في تصريحات لإذاعة محلية قال فيها إن الصوامع كانت بنيت لأول مرة في عام 1969 بقرض تنمية كويتي.

وتسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري في مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة آلاف آخرين.