بعد انفجار المرفأ.. الكويت تعتزم إعادة بناء صوامع القمح في بيروت
بيروت- (بي بي سي):
اعلنت الكويت أنها ستعيد بناء صوامع الحبوب التي تضررت بشدة جراء انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الشهر الجاري.
وأثار تدمير هذه الصوامع المخاوف من نقص الغذاء في لبنان الذى يعاني من الانهيار المالي.
وجاء الإعلان عن نية الكويت إعادة بناء صوامع القمح على لسان سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في تصريحات لإذاعة محلية قال فيها إن الصوامع كانت بنيت لأول مرة في عام 1969 بقرض تنمية كويتي.
وتسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري في مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة آلاف آخرين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان