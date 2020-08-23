الكاظمي يعد بالقصاص للناشطة ريهام يعقوب: أقسم بدم الشهيدة لن يفلت القتلة

(وكالات):

تعهد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لعائلة الناشطة ريهام يعقوب، التي أغتيلت قبل أيام في مدينة البصرة، بأن قتلتها لن يفلتوا من العقاب.

ووفقاً لبيان حكومي، فإن "الكاظمي قدم تعازيه لعائلة يعقوب خلال زيارة أجراها في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزل الشهيدة في البصرة"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "أمد المعتدين والمجرمين قصير. أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً".

وأضاف، أن "كلمات الشهيدة (ريهام يعقوب) قد أدخلت الرعب في قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يرتكبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها إلى أيقونة للبصرة".