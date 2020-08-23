كرواتيا تعيد فرض بعض الإجراءات التقييدية بعد زيادة إصابات كورونا

زغرب- أ ش أ:

أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم الأحد، إعادة فرض بعض الإجراءات التقييدية لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً حاداً في الحالات الجديدة خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من غد الاثنين وستستمر لمدة 14 يومًا على الأقل؛ وبموجبها، سوف تستقبل المقاهي والحانات الزوار في مناطقها المفتوحة فقط، فيما سوف تُطبق بعض القيود على زوار حفلات الزفاف.

وفي أعقاب زيادة الحالات الجديدة بكرواتيا، قررت عدد من الدول إدراج كرواتيا في قائمة السفر الحمراء الخاصة بها، مما أثر مؤخراً على عدد السياح الأجانب وقلل من توقعات البلاد لموسم سياحي جيد.

والسياحة أهم قطاع في كرواتيا؛ حيث تدر أكثر من 20٪ من اقتصاد البلاد، التي قد فتحت حدودها أمام السياح في الأول من يوليو الماضي لتبلغ عن عدد كبير من الزوار في الفترة الأخيرة، قبل أن تسجل قفزة قياسية في عدد المصابين حديثًا.

كان فريق الاستجابة الوطني لمكافحة كورونا أعلن، أمس السبت، تسجيل 306 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الحالات النشطة في كرواتيا إلى 2052 حالة.