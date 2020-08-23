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نواكشوط ترد على "مهزلة" محاكمة رئيسها السابق: "قضاؤنا مستقل"

10:15 ص الأحد 23 أغسطس 2020
نواكشوط ترد على "مهزلة" محاكمة رئيسها السابق: "قضاؤنا مستقل"

محمد ولد عبدالعزيز

نواكشوط- أ ش أ:

أكدت النيابة العامة في نواكشوط، إن القضاء الموريتاني مستقل وغير مسموح نهائيا التطاول عليه من أي كان ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا، تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية وبأدبيات وأعراف المهنة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، الأحد، ردا على تصريحات لمحامين فرنسيين من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، أن الدفع بالحصانة وغيره من الدفوع يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.

وأشارت إلى أن محاميين أجنبيين متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، أدليا بتصريحات صحفية تضمنت مغالطات وتجاوزات، مؤكدة أنه غير مسموح نهائيا بالتطاول على القضاء الموريتاني.

وجاء بيان النيابة ردا على تصريحات صحفية لمحاميين يحملان الجنسية الفرنسية من دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يوجد قيد الحراسة النظرية في إدارة الأمن.

وكان المحامي الفرنسي دفيد راجو، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، قد وصف التحقيق مع الرئيس السابق بـ"المهزلة"، مؤكدا أنه يتمتع بالحصانة الدستورية.

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محمد ولد عبدالعزيز نواكشوط موريتانيا

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