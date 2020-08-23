ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 232 ألفا و864 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه سجل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و269 حالة.
وأفاد بأن هناك 16 ألفا و500 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 207 ألفا و100 حالة من الفيروس.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان