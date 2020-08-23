أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

08:44 ص الأحد 23 أغسطس 2020
ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة

برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 232 ألفا و864 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه سجل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و269 حالة.

وأفاد بأن هناك 16 ألفا و500 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 207 ألفا و100 حالة من الفيروس.

هذا المحتوى من

ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

في تسجيل سري.. شقيقة ترامب تهاجمه بعنف: "دونالد قاسٍ وكذاب"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان