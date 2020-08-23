ترامب يعلن بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث

وكالات

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أكد فيه أن الرئيس دونالد ترامب أعلن بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة، وفق روسيا اليوم.

ويتيح هذا القرار التمويل الفدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في ولاية كاليفورنيا المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

وأفاد البيت الأبيض أن تقييمات الأضرار متواصلة في مناطق أخرى، ويمكن تعيين المزيد من المقاطعات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل، ويمكن للمقيمين وأصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر في المقاطعات المعينة البدء في التقدم للحصول على المساعدة يوم الأحد عن طريق التسجيل عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بأرقام مخصصة للغرض.

أما بالنسبة لبورتوريكو، فقد أكد ترامب وجود حالة طوارئ وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الكومنولث والاستجابة المحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية "لورا" التي بدأت في 21 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

ويخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، وتدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة، تطبق بجميع البلديات الـ 78 في كومنولث بورتوريكو.