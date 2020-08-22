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إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية

11:49 م السبت 22 أغسطس 2020
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية

إسقاط طائرة مسيرة

لبنان - (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار عقب اختراقها الأجواء اللبنانية.
وذكرت وسائل الإعلام الليلة أن عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية وقعت عصر اليوم بالقرب من بلدة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الطائرة أصبحت في حوزة لبنان.

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إسقاط طائرة مسيرة لبنان الاحتلال الإسرائيلي

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