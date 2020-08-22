"شل" توقف معظم إنتاجها في خليج المكسيك قبل هبوب عاصفتين

هيوستن - (د ب أ)

قالت شركة "رويال داتش شل" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنها تقوم بإجلاء الموظفين ووقف الإنتاج في معظم عملياتها في خليج المكسيك قبل هبوب العاصفتين الاستوائيتين ماركو ولاورا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وذكرت الشركة أن عمليات الحفر توقفت بشكل آمن.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك ومنصات الطاقة العائمة ستواجه عاصفة مزدوجة نادرة خلال الأيام القليلة القادمة لدى اقتراب العاصفتين الاستوائيتين ماركو ولاورا.