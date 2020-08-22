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التحالف يدمر طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقهما الحوثيون

10:40 م السبت 22 أغسطس 2020
التحالف يدمر طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقهما الحوثيون

ميليشيات الحوثي

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم السبت، نقلاً عن متحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت اليوم، ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باليمن باتجاه جنوب المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث تركي المالكي، قوله إن الصاروخ كان يستهدف مدينة جازان بجنوب السعودية.

الحوثيون طائرة مسيرة قوات التحالف صاروخ باليستي

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