التحالف يدمر طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقهما الحوثيون

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم السبت، نقلاً عن متحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت اليوم، ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باليمن باتجاه جنوب المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث تركي المالكي، قوله إن الصاروخ كان يستهدف مدينة جازان بجنوب السعودية.