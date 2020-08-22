لبنان يسجل 5 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا

بيروت - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان، حتى اليوم السبت، إلى 12191 إصابة بعد تسجيل 611 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 121.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 596 حالة إصابة من بين المقيمين و15 حالة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 12191.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 105.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 71 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3346 بعد تسجيل 266 حالة شفاء خلال ال 24 ساعة المنصرمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي.