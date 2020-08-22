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الأردن يسجل 44 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 1576 حالة

07:37 م السبت 22 أغسطس 2020
الأردن يسجل 44 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 1576 حالة

فيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.

وأكد جابر- وفقا لوكالة الأنباء الاردنية- تسجيل 6 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.

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فيروس كورونا الأردن وزارة الصحة الأردنية

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