الأردن يسجل 44 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 1576 حالة
07:37 م السبت 22 أغسطس 2020
عمان - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.
وأكد جابر- وفقا لوكالة الأنباء الاردنية- تسجيل 6 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان