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بعد اغتيال ناشطين بها.. رئيس الوزراء العراقي يزور البصرة

07:03 م السبت 22 أغسطس 2020
بعد اغتيال ناشطين بها.. رئيس الوزراء العراقي يزور البصرة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي


بغداد - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية نيوز، في المحافظة إن الكاظمي وصل، قبل قليل، الى البصرة برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وكان الكاظمي عاد عصر اليوم الى بغداد قادماً من الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية.

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، حيث أقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.

مصطفى الكاظمي بغداد العراق محافظة البصرة

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