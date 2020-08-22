بعد اغتيال ناشطين بها.. رئيس الوزراء العراقي يزور البصرة



بغداد - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية نيوز، في المحافظة إن الكاظمي وصل، قبل قليل، الى البصرة برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وكان الكاظمي عاد عصر اليوم الى بغداد قادماً من الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية.

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، حيث أقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.