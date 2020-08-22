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التحالف الدولي يقر بقتل 1377 مدنيًا "بالخطأ" في سوريا والعراق منذ 2014

06:35 م السبت 22 أغسطس 2020
التحالف الدولي يقر بقتل 1377 مدنيًا "بالخطأ" في سوريا والعراق منذ 2014

قوات التحالف الدولي

وكالات:
أعلن التحالف الدولي لقتال داعش في سوريا والعراق، قتل 1377 مدنيًا "دون قصد" في غارات جوية نفذها في سوريا والعراق في الفترة ما بين أغسطس 2014 وحتى نهاية مارس الماضي.
وقال التحالف الدولي، في بيان، اليوم السبت، أنه نفذ 34,846 غارة بین أغسطس 2014 وحتى نھایة مارس 2020.
وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق ثم سوريا، في صيف عام 2014.
وفي العراق، قدم الدعم الجوي للقوات الحكومية فيما دعم في الدولة المجاورة قوات سوريا الديمقراطية.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، القضاء على تنظيم "داعش" وخلافته المزعومة، إثر طرده من بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه في شرق البلاد.

التحالف الدولي سوريا العراق تنظيم داعش

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