الجزائر تسجل 6 وفيات و401 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر (د ب أ)
أعلنت الجزائر اليوم السبت، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 8 إصابات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 41 ألفا و68.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 6 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1424.
وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، إلى رصد 287 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 28 ألفا و874. كما لفت إلى تواجد 49 مريضا في العناية المركزة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان