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الجزائر تسجل 6 وفيات و401 إصابة جديدة بكورونا

06:33 م السبت 22 أغسطس 2020
الجزائر تسجل 6 وفيات و401 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الجزائر (د ب أ)

أعلنت الجزائر اليوم السبت، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 8 إصابات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 41 ألفا و68.

وكشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 6 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1424.

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، إلى رصد 287 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 28 ألفا و874. كما لفت إلى تواجد 49 مريضا في العناية المركزة.

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