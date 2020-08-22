ألمانيا تسجل 2034 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بواقع 2034 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 232 ألفا و28 حالة.
وأوضحت البيانات التي أوردتها المعهد على موقعه الرسمي أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9267 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، في حين تعافى من الوباء أكثر من 206 الآف شخص من المرض بعد معالجتهم.
يُشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم بلغت 22 مليونا و684 ألف مصاب، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 793 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.
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