الرئيس الألماني يطالب بتفسير ما حدث لمعارض روسي تعرض لمحاولة تسمم

برلين - (د ب أ)

أعرب اليوم السبت، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن أمله في تفسير عاجل لمرض المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال شتاينماير على هامش زيارة قام بها لمهرجان سالزبورج بالنمسا إن من الضروري "تقديم إجابة على السؤال عن سبب التدهور الدرامي للحالة الصحية لنافالني".

وأضاف شتاينماير قائلا: "آمل أن يفعل جميع من في مقدورهم عمل ذلك أن يفعلوه حقيقة".

وأبدى شتاينماير ارتياحه "لتلقي نافالني العلاج في المستشفى وأن من يشرف على علاجه أطباء يتمتعون بثقة أسرته".

وأعرب شتاينماير عن تمنياته بالشفاء العاجل والكامل لنافالني، "حتى يتمكن من استعادة قدرته على العمل ثانية".

وكانت الحكومة الألمانية أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يؤدي علاج نافالني في مستشفى شاريتيه ببرلين إلى تحسن حالته.

وكان نافالني وصل إلى مستشفى الجامعة ببرلين صباح اليوم، ويعتقد الفريق العامل معه بأن المعارض الروسي تعرض للتسمم خلال رحلة كان يقوم بها إل سيبيريا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عرضت أول أمس الخميس إمكانية علاج نافالني في ألمانيا إن كان ذلك مطلوبا.

وبعد أخذ ورد لعدة ساعات قرر أطباء مستشفى أومسك الروسية التي كان أدخل إليها أول المطاف التخلي عن مخاوفهم بشأن نقل نافالني إلى ألمانيا للعلاج.