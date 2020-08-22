حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في العالم بلغت 800 ألف حالة
واشنطن - (أ ش أ):
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم وصلت 800 ألف حالة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بالفيروس والتي بلغت 175 ألفا و429 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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