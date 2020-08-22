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الوفاق الليبية تعرب عن تطلعها إلى دور مصري إيجابي في المرحلة القادمة

05:45 م السبت 22 أغسطس 2020
الوفاق الليبية تعرب عن تطلعها إلى دور مصري إيجابي في المرحلة القادمة

فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوط

طرابلس - (د ب أ)

عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تطلعه لأن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة، مبديا أمله في أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم السبت برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، وجرى خلاله تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.

وأصدر المجلس بيانًا عقب الاجتماع أكد فيه على أن الدولة المدنية الحديثة هو خيار لا رجعة عنه، مشددًا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظًا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وأكد المجلس الرئاسي على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشددا على عدم التنازل عن تطبيق العدالة بحقهم.

وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي، وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأكد المجلس على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون.

حكومة الوفاق الوطني الليبية ليبيا فائز السراج

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