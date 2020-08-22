الرئيس اللبناني: سنعوض المتضررين جراء انفجار ميناء بيروت بشكل منصف

بيروت - (أ ش أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن عملية تعويض المتضررين جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، ستكون سريعة وفعالة ومنصفة، داعيا جميع المتضررين إلى التمسك بأرضهم ومنازلهم وهوية مدينتهم.

وقال الرئيس اللبناني - في تصريح له اليوم - إنه يتابع عن كثب عملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار ميناء بيروت البحري، للتأكد من شفافيتها وشمولها كافة المناطق المتضررة، وذلك بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة تمهيدا لتعويض المتضررين وبدء عمليات الترميم.