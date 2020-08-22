تأخر إقلاع طائرة ألمانية للاشتباه في إصابة شخص بكورونا

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم السبت، عن تأخر إقلاع إحدى طائراتها بسبب الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة.

وأضافت الشركة أن الشخص المشتبه في إصابته غادر الطائرة التي أقلعت أمس الجمعة من فرانكفورت إلى العاصمة البيلاروسية مينسك بعد تأخر ساعتين عن موعد الإقلاع الأصلي.

وذكرت الشركة أن الشخص المشتبه في إصابته لم يختلط بشكل مباشر مع أي من طاقم الطائرة أو الركاب الآخرين.

وتابعت الشركة أنه لهذا السبب ونظرا للارتداء الإجباري للكمامة على متن الطائرة، فقد أمكن استئناف الرحلة بعد " تنفيذ تدابير الرعاية الصحية المطابقة للتعليمات" وذلك بعد مغادرة الشخص المشتبه فى إصابته للطائرة.

ولم تدل الشركة بمزيد من التصريحات عن الواقعة. ووفقا لتقارير صحفية، فإن الشخص المشتبه في إصابته امرأة تم إخطارها عبر البريد الإلكتروني بإيجابية نتيجة اختبار كانت أجرته للكشف عن كورونا، بينما كانت في تلك الأثناء على متن الطائرة التي كانت تقوم بمناورة على المدرج تمهيدا للإقلاع .

وذكرت هذه التقارير أن المرأة اخطرت طاقم الطائرة بالأمر، وعلى إثر ذلك قام قائد الطائرة بوقف مناورة الانطلاق.

كانت المرأة قد أجرت الاختبار بعد عودتها من عطلة في كرواتيا في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقام مكتب الصحة بإحضار المرأة من الطائرة وسيتعين عليها الآن أن تدخل في حجر منزلي لمدة أسبوعين.