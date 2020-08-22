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عالم بريطاني يحذر: كورونا "سيبقى للأبد".. وهذه اللقاحات قد تكون الحل

04:20 م السبت 22 أغسطس 2020
عالم بريطاني يحذر: كورونا "سيبقى للأبد".. وهذه اللقاحات قد تكون الحل

عالم بريطاني يحذر كورونا سيبقى للأبد

لندن- (بي بي سي):

حذر عالم بريطاني بارز من أن فيروس كورونا "سيبقى معنا إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحتاج الناس إلى لقاحات منتظمة ومتكررة لتفادي الإصابة به كما هو الحال مع الانفلونزا.

وقال البروفيسور السير مارك والبورت ، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ لبي بي سي، إنه لن يكون من الممكن القضاء على كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، بنفس الطريقة التي تم بها القضاء على مرض مثل الجدري.

وأضاف العالم قائلا "هذا الفيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر ويكاد يكون من المؤكد أنه سيتطلب لقاحات متكررة. لذا و كما الإنفلونزا ، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة".

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