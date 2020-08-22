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مستشار عقيلة صالح: هناك تنسيق كامل بين البرلمان الليبي والجيش بشأن وقف إطلاق النار

03:42 م السبت 22 أغسطس 2020
مستشار عقيلة صالح: هناك تنسيق كامل بين البرلمان الليبي والجيش بشأن وقف إطلاق النار

عقيلة صالح

موسكو - أ ش أ

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش (بقيادة حفتر) بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المريمي - في حديث خاص لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) ، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ونوه المريمي بأن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزي، وتلبية متطلبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين.

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Asha
عقيلة صالح وقف إطلاق النار في ليبيا البرلمان الليبي خليفة حفتر

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