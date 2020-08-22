إجراءات أمنية عراقية مشددة في البصرة على خلفية تجدد المظاهرات الاحتجاجية

البصرة(العراق) - ( د ب أ):

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، على دعم مطالب المتظاهرين العراقيين لملاحقة الجماعات التي تقف وراء اتساع دائرة الخطف والاغتيالات خلال الأيام الماضية في محافظة البصرة، 550 كم شمالي بغداد.

وقال العيداني ، للصحفيين بعد اجتماع ضم نواب المحافظة في البرلمان العراقي والقيادات الأمنية :"نحن نستنكر الاغتيالات التي شهدتها محافظة البصرة ولدينا تنسيق مع الحكومة الاتحادية لتعقب الجماعات المتورطة في هذه الاغتيالات ومعرفة دوافعها والجهات التي تقف وراءها".

وحذر من أن مدينة البصرة "تتعرض لهجمة شرسة بهدف تحويلها إلى مدينة فوضى لأهداف سياسية ، ونحن ندعم المظاهرات السلمية ولن نقبل بتخريب مدينة البصرة ومظاهر الاغتيالات والحرق وحمل السلاح غير المرخص".

وأكد أن سلاح الحشد الشعبي، تابع للدولة وأي سلاح غير مرخص يحاسب عليه القانون.

وشهدت محافظة البصرة الليلة الماضية مظاهرات رافقها أعمال عنف وإحراق عدد من الشوارع ومقار عدد من الأحزاب الدينية وصور للسياسي العراقي نوري المالكي مما استدعى تدخل القوات الأمنية لتفريق المظاهرات.