الكاظمي يؤكد ضرورة التعامل مع العراق على أنه دولة ذات سيادة

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ ، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية،لاسيما في المجال الاقتصادي.

وقال الكاظمي ، خلال اجتماعه في مبنى الكونجرس الامريكي برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن "آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه إلى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية" حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية اليوم السبت.

وأضاف أن "الحوار الإستراتيجي بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارة وفد العراق إلى واشنطن، تمخص عن عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد أن "ملف المكونات والنازحين يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة وهي عازمة على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها".

من جانبها، أكدت بيلوسي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية، وأن العراق بلد مستقل ومهم في منطقة صعبة، وأن هناك إجماعا على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش".

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الأخرى، وزيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات.