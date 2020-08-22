النمسا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

فيينا - أ ش أ

رحبت النمسا، اليوم السبت، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أنه من الأهمية أن توقف جميع الجهات الفاعلة الأجنبية تدخلها على الفور في ليبيا.

وطالبت الخارجية - في بيانها - بأن تعود جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على أساس عملية برلين.