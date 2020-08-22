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رئيس بيلاروسيا يأمر قيادة الجيش باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأمن

01:21 م السبت 22 أغسطس 2020
رئيس بيلاروسيا يأمر قيادة الجيش باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأمن

ألكسندر لوكاشينكو

مينسك - أ ش أ

أصدر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، تعليماته إلى القيادة العسكرية في البلاد باستخدام "إجراءات صارمة" من أجل حماية أمن ووحدة أراضي البلاد.

ودعا رئيس بيلاروسيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ وزير الدفاع وقائد العمليات الغربية إلى ضرورة بذل قصارى الجهود "لحماية اللؤلؤة الغربية لبيلاروسيا ومركزها في مدينة "غرودنو" المتاخمة لبولندا وليتوانيا، مضيفا أن الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا "تسير وفق خطة الثورات الملونة بمشاركة عوامل خارجية".

وتشهد بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، وفاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة، احتجاجات مناهضة للحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية.

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