وصول المعارض الروسي نافالني إلى مستشفى شاريتيه في برلين

برلين - (د ب أ):

وصل الناشط الروسي المعارض اليكسي نافالني إلى مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم السبت.

ومن المنتظر أن يتلقى نافالني، 44 عاما، العلاج في مستشفى شاريتيه من أعراض تسمم خطيرة ظهرت عليه أثناء رحلة جوية في روسيا.

وكان السياسي المعارض قد وصل إلى مطار برلين تيجل على متن طائرة خاصة في وقت سابق حسبما أعلنت كيرا يارمش، المتحدثة باسمه، والمنتج السينمائي ياكا بيتسيلي.

ووصل نافالني إلى المستشفى على متن سيارة رعاية مركزة تابعة للجيش الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال بيتسيلي إن حالة نافالني أثناء الرحلة الجوية وبعد الهبوط في برلين كانت "مستقرة"، وشارك بيتسيلي في توفير طائرة إنقاذ مجهزة بفريق طبي من ألمانيا لنقل نافالني من روسيا.

كان مستشفى أومسك الروسي قد تخلى أمس الجمعة بعد أخذ ورد استمر لساعات، عن تحفظه حيال نقل نافالني إلى ألمانيا.

ووفقا لما تم التصريح به، فقد كانت زوجة نافالني برفقة زوجها في رحلته إلى ألمانيا.

وكانت يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلا إن الفحوص لم تكشف عن أي دليل على التسمم.