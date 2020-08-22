وصول المعارض الروسي نافالني لألمانيا..ومنظمة تؤكد: وضعه الصحي "مستقر"
برلين- (أ ف ب):
حطّت الطائرة الطبية التي تقلّ المعارض الروسي أليكسي نافالني الراقد في غيبوبة بعد أن تعرّض للتسمم وفق معاونيه، صباح السبت في برلين حيث أكدت منظمة ألمانية غير حكومية أن وضعه الصحي مستقرّ.
وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلعت من مدينة أومسك في سيبيريا بعد مفاوضات طويلة ومكثفة، نحو الساعة 08:47 (06:47 بتوقيت جرينتش) على مدرج مطار تيغيل في شمال غرب برلين، كما ذكر موقع "فلايت رادار 24" لرصد حركة النقل الجوي.
وأكد ياكا بيزيلي مدير منظمة "سينما فور بيس" الألمانية غير الحكومية التي استأجرت الطائرة الطبية التي أقلت المعارض، أن "وضع أليكسي نافالني مستقرّ".
وأكدت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض، وصول الطائرة. وكتبت على تويتر "هبطت الطائرة ونافالني للتو في برلين".
وكان يُفترض أن تهبط الطائرة في مطار شونفيلد في جنوب شرق المدينة. إلا أنها توجهت أخيراً إلى مطار آخر في العاصمة الألمانية هو مطار تيغيل حيث حطّت في الجزء العسكري منه. وكان بانتظار نافالني عدد كبير من سيارات الإسعاف، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.
ولم يُذكر حتى الساعة أي سبب لتفسير هذا التغيير المفاجئ.
وأظهرت مشاهد تم بثّها مباشرة على موقع بيلد الإلكتروني أن سيارة شرطة وسيارتي إسعاف على الأقل كانت على المدرج حيث نُقل نافالني إلى خارج الطائرة.
ويُفترض أن يُنقل على الفور المعارض البالغ 44 عاماً وهو بحال خطيرة إلى مستشفى شاريتيه أحد أبرز مستشفيات أوروبا.
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