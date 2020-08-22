الصين تجري تدريبات عسكرية في المياه جنوبي البلاد
بكين - أ ش أ
أعلنت الصين، اليوم السبت، إجراء تدريبات عسكرية في المياه جنوب شرقي مقاطعة "هاينان" الواقعة جنوبي البلاد فى الفترة من 24 إلى 29 أغسطس الجاري.
جاء ذلك في بيان مقتضب لإدارة السلامة البحرية في مقاطعة "هاينان" اليوم، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول طبيعة التدريبات العسكرية وهدفها.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان جيش التحرير الشعبي الصيني إجراء تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية للبلاد اعتبارا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.
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