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الصين تجري تدريبات عسكرية في المياه جنوبي البلاد

10:53 ص السبت 22 أغسطس 2020
الصين تجري تدريبات عسكرية في المياه جنوبي البلاد

تدريبات عسكرية

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم السبت، إجراء تدريبات عسكرية في المياه جنوب شرقي مقاطعة "هاينان" الواقعة جنوبي البلاد فى الفترة من 24 إلى 29 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في بيان مقتضب لإدارة السلامة البحرية في مقاطعة "هاينان" اليوم، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول طبيعة التدريبات العسكرية وهدفها.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان جيش التحرير الشعبي الصيني إجراء تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية للبلاد اعتبارا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.

هذا المحتوى من

تدريبات عسكرية الصين قاطعة هاينان

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