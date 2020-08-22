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فنزويلا ترغب في المشاركة في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

07:36 ص السبت 22 أغسطس 2020
فنزويلا ترغب في المشاركة في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

أرشيفية

كراكاس- (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة في فنزويلا، كارلوس ألفارادو، أن حكومة بلاده تتفاوض مع نظيرتها الروسية حول المشاركة في اختبار وإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المصمم في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير - خلال اتصال مع الرئيس نيكولاس مادورو عبر تقنية الفيديو كونفرانس حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت - إن فنزويلا عرضت 500 متطوع للمشاركة في اختبارات اللقاح.مضيفا أن فنزويلا وروسيا بحثتا أيضا إمكانية التعاون بين البلدين في تصنيع لقاح "سبوتنيك-V".

وتم تصميم اللقاح في مركز غاماليا لدراسة الأمراض الوبائية والأحياء الصغيرة جدا، التابع لوزارة الصحة الروسية، ومر بالاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-V".​

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