حصيلة وفيات كورونا في أستراليا تقترب من 500 شخص
سيدني- (د ب أ):
تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا من 500 شخص، وسط بواعث للأمل مع تراجع معدل الإصابات في مدينة ملبورن، التي تسجل أعلى معدل إصابات، على نحو سريع منذ فرض إغلاق صحي هناك قبل ثلاثة أسابيع.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيل أندروز، للصحفيين اليوم السبت إن ولايته سجلت 182 إصابة جديده خلال الليل، معظمها في ملبورن.
وأضاف أندروز أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في فيكتوريا إلى 398 حالة و485 حالة على مستوى البلاد.
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