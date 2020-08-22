أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

حصيلة وفيات كورونا في أستراليا تقترب من 500 شخص

06:46 ص السبت 22 أغسطس 2020
حصيلة وفيات كورونا في أستراليا تقترب من 500 شخص

أرشيفية

سيدني- (د ب أ):
تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا من 500 شخص، وسط بواعث للأمل مع تراجع معدل الإصابات في مدينة ملبورن، التي تسجل أعلى معدل إصابات، على نحو سريع منذ فرض إغلاق صحي هناك قبل ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيل أندروز، للصحفيين اليوم السبت إن ولايته سجلت 182 إصابة جديده خلال الليل، معظمها في ملبورن.

وأضاف أندروز أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في فيكتوريا إلى 398 حالة و485 حالة على مستوى البلاد.

حالات وفيات أستراليا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الإبلاغ عن 40 حالة تطرف داخل الشرطة الألمانية هذا العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن بيان بعدد إصابات كورونا اليوم الجمعة