كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا.

وشهدت البلاد قفزة حادة في عدد الإصابات خلال الأيام التسعة الماضية، مسجلة أكثر من 2200 حالة جديدة، حسب بيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا وحالتين، بينما توفي 309 أشخاص جراء إصابتهم بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حصيلة اليوم تعد الأعلى منذ الثامن من آذار/مارس، عندما تم تسجيل 367 حالة.

​