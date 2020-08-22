الناشط الروسي المعارض "نافالني" يتوجه إلى برلين لتلقي العلاج

موسكو- (د ب أ):

غادر الناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي قضى يومين في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا عقب تسمم محتمل، إلى برلين لتلقي العلاج، حسبما أكدت المتحدثة باسمه، كيرا يارمش، عبر تويتر اليوم السبت.

وفحص طاقم طبي ألماني، نافالني، في مدينة أومسك الروسية وغادر المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة الروسي يوم الجمعة إنهم منحوه تصريحا للذهاب إلى الخارج.

وغادر نافالني أومسك على متن طائرة إلى برلين حيث من المقرر أن يعالج في مستشفى شاريتيه. وكان قد نقل إلى مطار أومسك في وقت سابق على متن سيارة إسعاف برفقة الشرطة.

وكان مسؤولون روس قد رفضوا سابقا نقل نافالني إلى الخارج لأن حالته الصحية غير مستقرة.

يشار إلى أن نافالني /44 عاما/ هو أحد أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين وذلك على مدار العقد الماضي.

ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا. غير أن الأطباء الروس يقولون إنه لا يوجد دليل على ذلك.

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