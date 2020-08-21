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ميركل تناقش مع الأمين العام للناتو السياسات الدفاعية والأمنية الخميس المقبل

11:21 م الجمعة 21 أغسطس 2020
ميركل تناقش مع الأمين العام للناتو السياسات الدفاعية والأمنية الخميس المقبل

شتيفن زايبرت

برلين - (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، يوم الخميس القادم الموافق 27 أغسطس، بمقر المستشارة بالعاصمة برلين.
وقال المتحدث، في بيان اليوم الجمعة، إن ميركل ستناقش مع رئيس حلف الناتو السياسات الدفاعية والأمنية، فضلا عن التطورات الحالية على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج سيزور برلين للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

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