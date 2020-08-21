إسبانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ مايو
مدريد - ( د ب أ ):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن إسبانيا تشهد حاليا ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ، مسجلةً رقمًا قياسيًا بلغ 3650 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، وهو أعلى معدل يومى منذ مايو الماضى .
ويعد ذلك هو اليوم الثالث على التوالي الذي تم فيه تسجيل أكثر من 3000 حالة جديدة خلال فترة أربع وعشرين ساعة ، وهو معدل تم تسجيله لآخر مرة في أول مايو .
وكانت إسبانيا قد نجحت في خفض عدد الحالات إلى أقل من 100 إصابة جديدة بفضل الإغلاق الصارم في يونيو. لكن أعداد الحالات في تزايد مستمر منذ بداية يوليو.
وترفع الزيادات الأخيرة العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى حوالي 386 ألف حالة.
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