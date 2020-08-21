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الصحة العالمية: يجب مكافحة كورونا أيضا داخل المدارس

09:39 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الصحة العالمية: يجب مكافحة كورونا أيضا داخل المدارس

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):
حثت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مكافحة فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد ليس فقط في المدارس وإنما أيضا في محيط التعامل مع الأطفال والشبيبة بصورة عامة.
وذكرت المنظمة أنه بدون ذلك سينتشر الفيروس داخل المدارس.
وقالت مسؤولة مرض كوفيد -19 بالمنظمة ماريا فان كيركهوف اليوم الجمعة في جنيف: "من الأمور الحاسمة حقيقة السيطرة على عملية تفشي المرض وانتقاله في بيئة المدارس".
وأضافت كيركهوف إن المنظمة ستصدر خلال الأيام المقبلة توصيات بارتداء الكمامات داخل المدارس.
وحذر مايك ريان منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن الكمامات وحدها لا تكفي لوقف انتشار الفيروس، مضيفا في الوقت ذاته أن على التلاميذ والتلميذات حفظ مسافات التباعد بينهم جميعا وأن تبني السلطات بحسب سعة المكان فصولا أصغر مساحة إذا لزم الأمر.
وأوضحت كيركهوف أنه لا توجد دراسات كافية بشأن سلسلة العدوى بالمرض بين الأطفال.
وأضافت كيركهوف أن معظم الأطفال الذين يصابون بالعدوى لا تظهر عليهم إلا أعراض بسيطة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الأطفال

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