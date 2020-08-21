الكويت تدعو الأطراف الليبية إلى التجاوب مع الدعوة لوقف إطلاق النار

الكویت - (د ب أ):

دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة كافة الأطراف اللیبیة إلى التجاوب مع الدعوة لوقف إطلاق النار بما یمكن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل، وینھي الصراع وسنوات من الاقتتال والمعاناه للشعب اللیبي.

ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية بالإعلان الصادر عن رئیس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق اللیبیة فایز السراج ورئیس مجلس النواب اللیبي المستشار عقیلة صالح بالوقف الفوري لاطلاق النار وكافة العملیات العسكریة في عموم الأراضي اللیبیة، وفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا).

وأعرب المصدر في بیان للخارجیة الیوم الجمعة عن "أمله بأن یفضي الحوار السیاسي الداخلي المزمع المباشرة فیه إلى حل دائم یكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي اللیبیة، ویحقق تطلعات الشعب اللیبي الشقیق ویضع حدا لكاف التدخلات الخارجیة بما تنطوي علیه من تھدید للامن والاستقرار في لیبیا واضرار بالأمن القومي العربي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.