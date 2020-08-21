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قوات الأمن العراقية تفرق مظاهرة احتجاجية في البصرة تطالب بإغلاق مكتب البرلمان

08:47 م الجمعة 21 أغسطس 2020
قوات الأمن العراقية تفرق مظاهرة احتجاجية في البصرة تطالب بإغلاق مكتب البرلمان

قوات الأمن العراقية

البصرة(العراق) - (د ب ا):
أفاد شهود عيان أن جموعا من المتظاهرين خرجوا مساء اليوم الجمعة في مظاهرة للمطالبة بأغلاق مكتب البرلمان العراقي في شارع الساعي وسط مدينة البصرة 550كم جنوبي بغداد.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ )- أن "المتظاهرين حاولوا إضرام النار عند مدخل شارع الساعي المؤدي الى مكتب البرلمان في محافظة البصرة وتمكنت قوات الأمن من تفريق المظاهرة واخماد النيران".
وذكرت مصادر أمنية أن "قوات الشرطة تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين، رغم استعمال بعض المتظاهرين لقنابل الزجاج الحارقة و رمي الحجارة على قوات الشرطة التي أغلقت جميع الطرق أمام حركة المتظاهرين".
وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة أن قواتنا " تؤدي واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر، وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف".
ودعا البيان "جميع المتظاهرين السلميين إلى التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذه الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون".

قوات الأمن العراقية البصرة العراق مظاهرة احتجاجية

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