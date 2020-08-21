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رئيس الوزراء الإيطالي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

07:29 م الجمعة 21 أغسطس 2020
رئيس الوزراء الإيطالي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

روما - (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا أُعلن عنه في بيانين منفصلين لكل من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة: "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

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